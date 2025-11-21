Nasce “Mera Attualità”, il primo podcast originale firmato Teleclubitalia: un nuovo spazio di informazione che, ogni sabato, porta nelle cuffie degli ascoltatori le notizie più rilevanti della settimana tra Napoli e provincia.

Nasce “Mera Attualità”, il nuovo podcast settimanale di Teleclubitalia

Un formato chiaro, diretto, pensato per raccontare l’attualità con un linguaggio moderno e accessibile. In ogni episodio trovano spazio due notizie principali, quelle di cui tutti parlano, analizzate con rigore giornalistico e rapidità. A chiudere, una terza storia: la notizia “pop”, un momento più leggero e informale, spesso costruito attorno a una chiacchierata con un ospite.

“Mera Attualità” è disponibile ogni sabato online su tutte le piattaforme di ascolto. Un modo nuovo per rimanere aggiornati: il podcast permette di informarsi quando vuoi e ovunque sei, raggiungendo anche un pubblico giovane abituato ai contenuti on demand.

A guidare il racconto è la giornalista Maria Rosaria Ferrara, mentre la produzione è curata da Marco Mennillo. Un progetto che arricchisce l’offerta editoriale di Teleclubitalia e sperimenta un mezzo ormai centrale nel panorama dell’informazione digitale. Con questo lancio, Teleclubitalia conferma la volontà di innovare e di sperimentare nuovi linguaggi per rendere l’informazione locale sempre più accessibile, dinamica e vicina agli utenti. “Mera Attualità” è online ogni sabato, disponibile su Spotify, Amazon music e apple podcast.