Pierluigi Schiattarella conquista il Comune di Mugnano di Napoli con un risultato plebiscitario. Lo scrutinio definitivo delle amministrative assegna al neo sindaco l’81,02% delle preferenze, sancendo il successo di una coalizione che ha prevalso in quasi tutte le sezioni del territorio cittadino.

Mugnano, Schiattarella a valanga: per lui l’81% delle preferenze. Tutti i consiglieri eletti

Tra le liste a sostegno del nuovo primo cittadino spicca “A Testa Alta”, che si conferma la forza politica più votata della città arrivando vicino al 20% dei consensi. Un dato che rafforza il peso della civica all’interno della maggioranza. Seguono la Lista Schiattarella con il 15,95%, il Partito Democratico al 12,02%, Casa Riformista all’11,21% ed Europa Verdi al 10,40%. Più indietro Siamo Mugnano con l’8,6% e Mugnano Città Viva al 7,17%.

In totale i voti validi registrati sono stati 14.625. Il nuovo Consiglio comunale sarà formato da 22 consiglieri, con appena due seggi destinati alle opposizioni. A rappresentare la minoranza sarà Romagnuolo che, sostenuto dalle liste Periferia Attiva e Agorà, ha sfiorato i duemila voti personali riuscendo però a ottenere soltanto il proprio ingresso in Consiglio.

In aula entrerà anche Gennaro Ruggiero di Fratelli d’Italia: la lista ha raccolto circa 900 voti, numeri che gli consentono comunque di conquistare un posto tra i banchi dell’opposizione. Niente da fare invece per Massimo Vallefuoco. Il Movimento 5 Stelle si è fermato al 3,24%, pari a 584 voti, senza riuscire a ottenere seggi in Consiglio comunale.

Ecco tutti gli eletti nel nuovo Consiglio comunale.

Maggioranza:

Biagio Migliaccio 566

Antonio Bova 443

Rosa Liccardo 418

Pasquale Liccardo 396

Giuseppe Sicuranza 382

Biagio Guarino 558

Domenico Palumbo 447

Tommaso Fusco 405

Caterina Maisto 289

Daniela Puzone 586

Savina Liccardo 471

Raffaele Mandara 440

Gennaro Bove 514

Filippo Daniele 498

Silvio Rigotti 506

Mario Mauriello 534

Giuseppe Cipolletta 421

Mariarosaria Di Guida 273

Rita Esposito 296

Gennaro Santopaolo 466

Crescenzo Micillo 670

Salvatore Rinaldi 179

Opposizione:

Aniello Romagnulo e Gennaro Ruggiero