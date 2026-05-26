Pierluigi Schiattarella conquista il Comune di Mugnano di Napoli con un risultato plebiscitario. Lo scrutinio definitivo delle amministrative assegna al neo sindaco l’81,02% delle preferenze, sancendo il successo di una coalizione che ha prevalso in quasi tutte le sezioni del territorio cittadino.
Mugnano, Schiattarella a valanga: per lui l’81% delle preferenze. Tutti i consiglieri eletti
Tra le liste a sostegno del nuovo primo cittadino spicca “A Testa Alta”, che si conferma la forza politica più votata della città arrivando vicino al 20% dei consensi. Un dato che rafforza il peso della civica all’interno della maggioranza. Seguono la Lista Schiattarella con il 15,95%, il Partito Democratico al 12,02%, Casa Riformista all’11,21% ed Europa Verdi al 10,40%. Più indietro Siamo Mugnano con l’8,6% e Mugnano Città Viva al 7,17%.
In totale i voti validi registrati sono stati 14.625. Il nuovo Consiglio comunale sarà formato da 22 consiglieri, con appena due seggi destinati alle opposizioni. A rappresentare la minoranza sarà Romagnuolo che, sostenuto dalle liste Periferia Attiva e Agorà, ha sfiorato i duemila voti personali riuscendo però a ottenere soltanto il proprio ingresso in Consiglio.
In aula entrerà anche Gennaro Ruggiero di Fratelli d’Italia: la lista ha raccolto circa 900 voti, numeri che gli consentono comunque di conquistare un posto tra i banchi dell’opposizione. Niente da fare invece per Massimo Vallefuoco. Il Movimento 5 Stelle si è fermato al 3,24%, pari a 584 voti, senza riuscire a ottenere seggi in Consiglio comunale.
Ecco tutti gli eletti nel nuovo Consiglio comunale.
- Maggioranza:
Biagio Migliaccio 566
Antonio Bova 443
Rosa Liccardo 418
Pasquale Liccardo 396
Giuseppe Sicuranza 382
Biagio Guarino 558
Domenico Palumbo 447
Tommaso Fusco 405
Caterina Maisto 289
Daniela Puzone 586
Savina Liccardo 471
Raffaele Mandara 440
Gennaro Bove 514
Filippo Daniele 498
Silvio Rigotti 506
Mario Mauriello 534
Giuseppe Cipolletta 421
Mariarosaria Di Guida 273
Rita Esposito 296
Gennaro Santopaolo 466
Crescenzo Micillo 670
Salvatore Rinaldi 179
- Opposizione:
Aniello Romagnulo e Gennaro Ruggiero