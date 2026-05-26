Melito, il nuovo consiglio comunale: 18 consiglieri per Pellecchia, 4 per le opposizioni

22 consiglieri eletti più due candidati sindaco. La maggioranza di Dominique Pellecchia sarà composta da 18 consiglieri. Tre per Giuseppe Chiantese. Uno solo per Giovanni Barretta. Ha preso così forma il nuovo consiglio comunale di Melito.
Ufficializzati anche preferenze e percentuali di voto. La candidata di centrosinistra ha conquistato il Comune con 11.496 voti, pari al 70,29% delle preferenze, staccando nettamente gli avversari Giuseppe Chiantese e Giovanni Barretta. Al secondo posto si è classificato Giuseppe Chiantese con 2.915 voti (17,82%), mentre Giovanni Barretta ha ottenuto 1.945 voti (11,89%).
Gli eletti nelle liste a sostegno di Pellecchia
Partito Democratico
- Enrico Maisto – 642 preferenze
- Angela Guarino – 534
- Lello Raffaele Caiazza – 322
- Graziella Chiarello – 259
A Testa Alta
- Vincenzo Costa – 835 preferenze
- Cesare Pisani – 233
- Luisa D’Ambrosio – 210
Movimento Cinque Stelle
- Salvatore Perelli – 345 preferenze
- Anna Puzone – 336
Free Melito
- Valentina Rella detta Vale – 623 preferenze
- Antonio Pecoraro – 370
Con Melito
- Angelo Chianese – 419 preferenze
- Elisabetta Auricchio – 360
Nuovo CDU
- Pietro Ceccarelli – 402 preferenze
- Angela Esperimento detta Gison – 344
Un Patto per Melito
- Stefano Pellecchia – 639 preferenze
- Amalia Simeone – 547
Per le persone e la comunità
- Alessandro Guarino – 248 preferenze
Gli eletti delle opposizioni
Coalizione Giuseppe Chiantese
Presente con Melito
- Nunzio Marrone – 412 preferenze
Ora Melito – Chiantese Sindaco
- Paolo Chiantese – 324
Più Melito
- Filomena Verde – 414
Coalizione Giovanni Barretta
Forza Italia
- Stefano D’Alterio – 374 preferenze
Nessun eletto invece per le liste Lega e Unione di Centro.