Melito, il nuovo consiglio comunale: 18 consiglieri per Pellecchia, 4 per le opposizioni

22 consiglieri eletti più due candidati sindaco. La maggioranza di Dominique Pellecchia sarà composta da 18 consiglieri. Tre per Giuseppe Chiantese. Uno solo per Giovanni Barretta. Ha preso così forma il nuovo consiglio comunale di Melito.

Ufficializzati anche preferenze e percentuali di voto. La candidata di centrosinistra ha conquistato il Comune con 11.496 voti, pari al 70,29% delle preferenze, staccando nettamente gli avversari Giuseppe Chiantese e Giovanni Barretta. Al secondo posto si è classificato Giuseppe Chiantese con 2.915 voti (17,82%), mentre Giovanni Barretta ha ottenuto 1.945 voti (11,89%).

Gli eletti nelle liste a sostegno di Pellecchia

Partito Democratico

Enrico Maisto – 642 preferenze

Angela Guarino – 534

Lello Raffaele Caiazza – 322

Graziella Chiarello – 259

A Testa Alta

Vincenzo Costa – 835 preferenze

Cesare Pisani – 233

Luisa D’Ambrosio – 210

Movimento Cinque Stelle

Salvatore Perelli – 345 preferenze

Anna Puzone – 336

Free Melito

Valentina Rella detta Vale – 623 preferenze

Antonio Pecoraro – 370

Con Melito

Angelo Chianese – 419 preferenze

Elisabetta Auricchio – 360

Nuovo CDU

Pietro Ceccarelli – 402 preferenze

Angela Esperimento detta Gison – 344

Un Patto per Melito

Stefano Pellecchia – 639 preferenze

Amalia Simeone – 547

Per le persone e la comunità

Alessandro Guarino – 248 preferenze

Gli eletti delle opposizioni

Coalizione Giuseppe Chiantese

Presente con Melito

Nunzio Marrone – 412 preferenze

Ora Melito – Chiantese Sindaco

Paolo Chiantese – 324

Più Melito

Filomena Verde – 414

Coalizione Giovanni Barretta

Forza Italia

Stefano D’Alterio – 374 preferenze

Nessun eletto invece per le liste Lega e Unione di Centro.