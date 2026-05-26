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Melito, il nuovo consiglio comunale: 18 consiglieri per Pellecchia, 4 per le opposizioni

22 consiglieri eletti più due candidati sindaco. La maggioranza di Dominique Pellecchia sarà composta da 18 consiglieri. Tre per Giuseppe Chiantese. Uno solo per Giovanni Barretta. Ha preso così forma il nuovo consiglio comunale di Melito.

Ufficializzati anche preferenze e percentuali di voto. La candidata di centrosinistra ha conquistato il Comune con 11.496 voti, pari al 70,29% delle preferenze, staccando nettamente gli avversari Giuseppe Chiantese e Giovanni Barretta. Al secondo posto si è classificato Giuseppe Chiantese con 2.915 voti (17,82%), mentre Giovanni Barretta ha ottenuto 1.945 voti (11,89%).

Gli eletti nelle liste a sostegno di Pellecchia

Partito Democratico

  • Enrico Maisto – 642 preferenze
  • Angela Guarino – 534
  • Lello Raffaele Caiazza – 322
  • Graziella Chiarello – 259

A Testa Alta

  • Vincenzo Costa – 835 preferenze
  • Cesare Pisani – 233
  • Luisa D’Ambrosio – 210

Movimento Cinque Stelle

  • Salvatore Perelli – 345 preferenze
  • Anna Puzone – 336

Free Melito

  • Valentina Rella detta Vale – 623 preferenze
  • Antonio Pecoraro – 370

Con Melito

  • Angelo Chianese – 419 preferenze
  • Elisabetta Auricchio – 360

Nuovo CDU

  • Pietro Ceccarelli – 402 preferenze
  • Angela Esperimento detta Gison – 344

Un Patto per Melito

  • Stefano Pellecchia – 639 preferenze
  • Amalia Simeone – 547

Per le persone e la comunità

  • Alessandro Guarino – 248 preferenze

Gli eletti delle opposizioni

Coalizione Giuseppe Chiantese

Presente con Melito

  • Nunzio Marrone – 412 preferenze

Ora Melito – Chiantese Sindaco

  • Paolo Chiantese – 324

Più Melito

  • Filomena Verde – 414

Coalizione Giovanni Barretta

Forza Italia

  • Stefano D’Alterio – 374 preferenze

Nessun eletto invece per le liste Lega e Unione di Centro.

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