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Calvizzano, trionfa Luciano Borrelli: eletto sindaco con il 68,62%. I nomi dei consiglieri eletti

Calvizzano, trionfa Luciano Borrelli: eletto sindaco con il 68,62%. I nomi dei consiglieri eletti
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Luciano Borrelli è il nuovo sindaco di Calvizzano. Il candidato della lista civica ha conquistato il Comune con un netto successo, ottenendo 4.838 voti pari al 68,62% delle preferenze. Sconfitto il sindaco uscente Giacomo Pirozzi, fermo a 2.212 voti, corrispondenti al 31,38%. Alla coalizione vincente vanno 11 seggi in Consiglio comunale, mentre alla lista di Pirozzi spettano 5 seggi di opposizione.

I consiglieri eletti nella lista “NOI X CALVIZZANO” a sostegno di Luciano Borrelli

Tra i più votati spicca Maria Cristina Napolano con 988 preferenze. Seguono:

  • Giuseppe Liccardo – 858 voti
  • Marialuisa Ferrigno detta Luisa – 823
  • Anna Ferrillo detta Arianna – 733
  • Francesco Ferrillo detto Francesco – 618
  • Roberto Vellecco – 543
  • Assunta Ruocco Terracciano detta Sequino – 487
  • Michele D’Ambra – 464
  • Fabio Felaco – 431
  • Fabiana Sarracino – 418
  • Giuseppe Rocco Santopaolo – 383

I consiglieri eletti nella lista “LIBERI E FORTI” di Giacomo Pirozzi

Per la minoranza entreranno in Consiglio comunale:

  • Giacomo Pirozzi – 2212 preferenze
  • Emma Trinchillo detta Emma – 473
  • Giuseppe Agliata detto Peppe – 470
  • Giovanni Migliaccio detto Ivano – 388
  • Francesca Nastro detta Franca – 352

Con la vittoria di Borrelli si apre una nuova fase amministrativa per Calvizzano, dopo la sconfitta del sindaco uscente Giacomo Pirozzi.

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