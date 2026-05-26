Calvizzano, trionfa Luciano Borrelli: eletto sindaco con il 68,62%. I nomi dei consiglieri eletti

Luciano Borrelli è il nuovo sindaco di Calvizzano. Il candidato della lista civica ha conquistato il Comune con un netto successo, ottenendo 4.838 voti pari al 68,62% delle preferenze. Sconfitto il sindaco uscente Giacomo Pirozzi, fermo a 2.212 voti, corrispondenti al 31,38%. Alla coalizione vincente vanno 11 seggi in Consiglio comunale, mentre alla lista di Pirozzi spettano 5 seggi di opposizione.
I consiglieri eletti nella lista “NOI X CALVIZZANO” a sostegno di Luciano Borrelli
Tra i più votati spicca Maria Cristina Napolano con 988 preferenze. Seguono:
- Giuseppe Liccardo – 858 voti
- Marialuisa Ferrigno detta Luisa – 823
- Anna Ferrillo detta Arianna – 733
- Francesco Ferrillo detto Francesco – 618
- Roberto Vellecco – 543
- Assunta Ruocco Terracciano detta Sequino – 487
- Michele D’Ambra – 464
- Fabio Felaco – 431
- Fabiana Sarracino – 418
- Giuseppe Rocco Santopaolo – 383
I consiglieri eletti nella lista “LIBERI E FORTI” di Giacomo Pirozzi
Per la minoranza entreranno in Consiglio comunale:
- Giacomo Pirozzi – 2212 preferenze
- Emma Trinchillo detta Emma – 473
- Giuseppe Agliata detto Peppe – 470
- Giovanni Migliaccio detto Ivano – 388
- Francesca Nastro detta Franca – 352
Con la vittoria di Borrelli si apre una nuova fase amministrativa per Calvizzano, dopo la sconfitta del sindaco uscente Giacomo Pirozzi.