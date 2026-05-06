Sport Kids Festival Napoli 2026: il 16 maggio Piazza Municipio diventa villaggio dello sport per bambini e famiglie

Presentato a Palazzo San Giacomo lo Sport Kids Festival Napoli, l’evento gratuito dedicato a bambini, ragazzi e famiglie che sabato 16 maggio trasformerà Piazza Municipio in un grande villaggio dello sport all’aperto nel cuore della città. Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione dello Sport Kids Festival Napoli 2026, uno degli appuntamenti principali del calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Sport Kids Festival Napoli 2026: il 16 maggio Piazza Municipio diventa il villaggio dello sport per bambini e famiglie

All’incontro sono intervenuti l’Assessore alla Partecipazione Attiva Carlo Puca, la Coordinatrice regionale di Sport e Salute Francesca Merenda e i promotori dell’iniziativa: Tommaso Conte (Polisportiva One Line) e Rossella Montagna (ASD SEBS – Fiera dello Sport). A moderare la conferenza la giornalista Veronica Caprio.

“Siamo orgogliosi di ospitare in una delle piazze più iconiche di Napoli un evento che parla direttamente alle famiglie e ai cittadini di domani. Lo Sport Kids Festival non è solo gioco, ma una vera lezione di partecipazione attiva e inclusione. Portare lo sport in piazza significa rendere la città più accessibile e vivibile, promuovendo un’immagine di Napoli dinamica, sana e attenta al benessere delle nuove generazioni” — ha dichiarato Carlo Puca.

Sport Kids Festival Napoli: attività sportive per bambini, famiglie e scuole

Giunto alla sua terza edizione, lo Sport Kids Festival Napoli si conferma come uno dei principali eventi sportivi per bambini a Napoli, offrendo un percorso multidisciplinare gratuito con attività pensate per tutte le età.

Durante la giornata, bambini e ragazzi potranno provare numerose discipline sportive seguiti da istruttori qualificati, tra cui: tiro con l’arco, arti marziali, pattinaggio, parkour, bocce inclusive, baskin, snowboard, danza aerea, danza e attività di sicurezza stradale. Presenti anche un’ampia area baby, spettacoli e dimostrazioni.

L’obiettivo dell’evento è promuovere lo sport per bambini e ragazzi, incentivare uno stile di vita attivo, favorire la socializzazione e trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole e il gioco di squadra.

Salute, benessere e prevenzione

Grande attenzione anche al tema della salute grazie alla partecipazione dell’ASL Napoli 1 Centro, che sarà presente con attività informative dedicate a genitori e figli. Focus su corretta alimentazione, attività fisica e prevenzione della sedentarietà, per educare le nuove generazioni a uno stile di vita sano.

“Lo Sport Kids Festival è una vera e propria festa dello sport – spiegano gli organizzatori Tommaso Conte e Rossella Montagna – pensata per avvicinare i più piccoli al movimento in modo naturale e divertente, creando occasioni di incontro e crescita condivisa”.

Partner e organizzazione dell’evento

Lo Sport Kids Festival Napoli è organizzato dalla Polisportiva One Line, in collaborazione con ASD SEBS – Fiera dello Sport, ed è inserito nel calendario ufficiale del Comune di Napoli per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Partner dell’evento sono Ortopedia Petta, Optima Italia, Mondo Convenienza, La Fabbrica delle Meraviglie e Animazione Ramblas.

L’iniziativa gode del patrocinio di Comune di Napoli, Sport e Salute, CONI, ASL Napoli 1 Centro, Università Parthenope, Fondazione Cannavaro Ferrara e Fondazione Domenico Cirillo. Numerose anche le realtà del territorio coinvolte, tra cui l’onlus Teniamoci per Mano – distretto di Napoli.

Data, orari e ingresso

📅 Data: sabato 16 maggio 2026

📍 Luogo: Piazza Municipio, Napoli

⏰ Orario: dalle ore 10:00 (villaggio aperto per tutta la giornata)

🎟️ Ingresso: gratuito

Lo Sport Kids Festival Napoli 2026 si conferma un appuntamento imperdibile per famiglie e bambini, dove lo sport diventa strumento di inclusione, crescita e divertimento nel cuore della città.