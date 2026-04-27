Giugliano, AICAST: il giovane Benito Chianese è il nuovo presidente

AICAST inaugura una nuova fase del proprio percorso associativo e annuncia il rinnovo della governance giuglianese con la nomina di Benito Chianese alla presidenza cittadina. Tra i soci del “Kaiser” e fondatore e CEO di Riparteam, agenzia di comunicazione e marketing, Benito Chianese porta con sé un’esperienza consolidata nel settore delle pubbliche relazioni, della promozione territoriale e dello sviluppo di reti imprenditoriali. Un profilo moderno, capace di interpretare le esigenze del mercato contemporaneo e di dialogare con un tessuto commerciale in continua evoluzione.

Con questa nomina, AICAST guarda al futuro con una governance più fresca, orientata all’innovazione e vicina soprattutto alle nuove generazioni di imprenditori. Una visione che punta a valorizzare il commercio locale, rafforzare il tessuto sociale e offrire strumenti concreti per affrontare le sfide del presente. Tra i nuovi obiettivi della presidenza Chianese ci sarà quello di sostenere con maggiore forza i commercianti, accompagnandoli anche nel percorso di digitalizzazione e offrendo nuove opportunità di crescita sia online che offline. Al centro del progetto, la costruzione di una rete capace di mettere in connessione persone, servizi e vantaggi concreti per chi fa impresa ogni giorno.

“Il commercio oggi ha bisogno di una rappresentanza moderna, capace di parlare il linguaggio del presente e di anticipare quello del futuro”, spiega il neo presidente Chianese. “Vogliamo dare lustro alle attività del territorio, creare connessioni reali e offrire strumenti che possano aiutare imprenditori e commercianti a crescere in maniera concreta.”

Presidente, quale sarà il primo passo di questo nuovo corso? “L’ascolto. Credo che per costruire qualcosa di solido sia necessario partire dalle esigenze reali di chi ogni giorno alza una saracinesca, investe, crea lavoro e tiene viva l’economia della città. Da lì costruiremo progetti e servizi utili.”

Quanto sarà importante il digitale in questa nuova fase? “Fondamentale. Il digitale non deve spaventare, deve essere uno strumento. Oggi può dare visibilità, creare opportunità e generare nuove connessioni. Il nostro compito sarà renderlo accessibile e utile a tutti.”

Che associazione immagina sotto la sua guida? “Un’associazione presente, concreta e moderna. Un punto di riferimento vero, capace di creare una rete di persone, competenze e vantaggi per chi fa impresa, sia online che offline.”

Quale messaggio vuole lanciare ai giovani che vogliono fare impresa? “Di non avere paura di mettersi in gioco. Oggi fare impresa richiede coraggio, visione e capacità di adattarsi. AICAST dovrà essere anche questo: un supporto concreto per chi vuole iniziare, innovare e costruire qualcosa di proprio.”

La nomina di Benito Chianese arriva in una fase cruciale per il commercio e per l’assetto imprenditoriale locale, chiamati a confrontarsi con nuove sfide e nuovi strumenti. AICAST, con la nuova governance, punta ora a rafforzare il proprio ruolo di rappresentanza e supporto, con un approccio più attuale e vicino alle esigenze delle imprese.

COMUNICATO STAMPA