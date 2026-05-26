Elezioni, Arzano sceglie Vitagliano. Sfida al ballottaggio a Casalnuovo e Frattamaggiore

Giuseppe Vitagliano è il nuovo sindaco di Arzano. Il commercialista e revisore legale di 53 anni ha conquistato il Comune con un ampio margine, superando il 70% dei consensi nel confronto con la candidata del centrodestra Nancy Efficie. Una vittoria netta che rafforza il centrosinistra cittadino al termine di una campagna elettorale caratterizzata da grande partecipazione e mobilitazione civica.

Elezioni, Arzano sceglie Vitagliano. Sfide aperte invece a Casalnuovo e Frattamaggiore

Nel suo primo messaggio dopo il voto, affidato ai social, Vitagliano ha ringraziato sostenitori e volontari, sottolineando soprattutto il contributo dei giovani impegnati nella campagna elettorale. “Sono il volto migliore di Arzano, quello che decide di restare e costruire il futuro della città”, ha scritto il neo sindaco.

A festeggiare il risultato insieme ai sostenitori sono arrivati anche il vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo e l’europarlamentare Lello Topo. L’affluenza definitiva si è fermata al 50,41%, in calo rispetto alla precedente tornata amministrativa. Dalle prime indicazioni emerge inoltre la crescita della lista civica “Progetto Arzano”, collegata a Vitagliano, che avrebbe ottenuto un risultato superiore anche a quello del Partito Democratico nella coalizione di centrosinistra. Più indietro invece il Movimento 5 Stelle.

Frattamaggiore e Casalnuovo al ballottaggio

Situazione diversa negli altri grandi comuni dell’area nord di Napoli chiamati al voto. A Casalnuovo nessun candidato è riuscito a superare il 50% e la corsa a sindaco si deciderà al ballottaggio del 7 e 8 giugno. Al secondo turno andranno Salvatore Esposito e Giovanni Nappi, protagonisti del testa a testa emerso dalle urne.

Anche a Frattamaggiore sarà necessario il secondo turno. A contendersi la fascia tricolore saranno Luigi Del Prete, che ha chiuso il primo turno con il 43,15% dei voti, e Pasquale Del Prete, fermo al 41,45%. Più distaccati Aniello “Nello” Rossi con il 6,28%, Giuseppe D’Ambrosio al 6,19% e Daniela Pezzella al 2,93%.

A Cardito vince Raucci

A Cardito vince di misura Nunziante Raucci, che raccoglie il 50,37% contro il 49,63% dello sfidante di centrosinistra Aldo Grimaldi. Affluenza al 75,13 %.