“Coscienza e potere”: fede e cultura a confronto nella parrocchia del Sacro Cuore

Cultura, fede e attualità con un incontro che ha affronta il tema del rapporto tra coscienza e potere.

Sabatola Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Giugliano ha ospitato la presentazione del libro di Michele Ciccarelli, “Coscienza e potere. Una riflessione antropologica contemporanea a partire da racconti biblici”.

Un appuntamento che si inserisce in un più ampio percorso culturale promosso dalla comunità parrocchiale, con l’obiettivo di creare spazi di confronto sulle grandi questioni che riguardano l’uomo e la società.

Ad aprire l’incontro il parroco Don Vincenzo Marfisa, mentre il dibattito è stato moderato dal professor Antonio Natale, docente di Filosofia delle religioni.

Al centro, una riflessione attuale: in un’epoca segnata da crisi dei valori, individualismo e scontro ideologico, torna urgente interrogarsi sul ruolo della coscienza e sui limiti del potere.

Altri interventi sono stati affidati agli studiosi come Giuseppe Limone e Filomena Sacco, per un dialogo a più voci tra filosofia, teologia e scienze umane.

L’incontro è stato aperto al pubblico e accessibile anche da remoto.

Un’occasione per fermarsi, riflettere e rimettere al centro la persona, in un tempo che sembra averne sempre più bisogno.