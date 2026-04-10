Serata di tensione a Napoli, dove un episodio di violenza si è verificato a bordo di un autobus dell’Anm. Un uomo di circa due metri di altezza di origini senegalesi ha dato in escandescenze mentre il mezzo percorreva la tratta tra l’Aeroporto di Capodichino e piazza Dante, prendendo di mira diversi passeggeri. Secondo quanto anticipa Fanpage.it, tra le persone coinvolte ci sarebbe stata anche una turista tedesca accompagnata da un bambino, infastidita e molestata dall’uomo. Di fronte alla situazione, l’autista ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Napoli, uomo alto due metri molesta turista tedesca: quattro agenti feriti per fermarlo

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Operativa Avvocata, ma il tentativo di riportare la calma si è trasformato presto in una violenta aggressione. L’uomo, infatti, si è scagliato contro i vigili urbani colpendoli con calci e pugni; uno di loro è stato centrato in pieno volto. Sono stati necessari ulteriori rinforzi: in totale cinque agenti sono riusciti, dopo una colluttazione particolarmente concitata, a bloccare l’aggressore, ammanettarlo e condurlo negli uffici competenti.

Il bilancio finale è pesante: quattro agenti sono rimasti feriti, riportando traumi e contusioni. Trasportati al pronto soccorso del Cto dell’Ospedale dei Colli, tre di loro sono stati dimessi con una prognosi di cinque giorni, mentre per il quarto sono stati necessari sette giorni di cure. L’episodio si è verificato intorno alle 22 di giovedì 9 aprile su un bus della linea 182. Restano ancora da chiarire nel dettaglio le circostanze che hanno portato all’aggressione.