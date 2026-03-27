Emergono nuovi dettagli sulla violenta esplosione di ieri mattina a Villaricca, in via Consolare Campana. L’incidente è avvenuto all’interno di un locale commerciale dove erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in una pizzeria.

Secondo i primi accertamenti, a provocare la deflagrazione sarebbe stata una bombola di gas presumibilmente lasciata aperta. Durante i lavori sarebbe stato azionato un “flex”, che avrebbe generato scintille innescando l’esplosione.

Esplosione a Villaricca, riunione in Prefettura: edificio inagibile e due feriti ancora ricoverati

Il bilancio è di cinque feriti: due in condizioni gravi, trasferiti anche al centro grandi ustioni del Cardarelli, mentre gli altri hanno riportato traumi meno seri. L’esplosione ha causato danni anche ad attività vicine, tra cui un’officina meccanica e una carrozzeria che saranno interdette dal Comune. L’immobile è stato posto sotto sequestro. I proprietari avevano presentato al Comune una comunicazione di inizio lavori. Dunque sotto questo punto di vista erano in regola per le opere in corso. C’è da chiarire perché la bombola di gas sia stata lasciata aperta. E se l’origine della deflagrazione è proprio questa.

Intanto si è svolta questa mattina in Prefettura una riunione di aggiornamento del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata d’urgenza dal Prefetto di Napoli Michele di Bari. All’incontro hanno preso parte il sindaco di Villaricca Francesco Gaudieri, i Vigili del Fuoco, le Forze di polizia e i rappresentanti dell’ASL Napoli 2 Nord. I Vigili del Fuoco hanno confermato che le operazioni di spegnimento dell’incendio, sviluppatosi dopo l’esplosione, si sono concluse e che l’area è stata completamente messa in sicurezza.

Danni strutturali e provvedimenti di inagibilità

L’edificio coinvolto, che ospita esclusivamente attività commerciali, ha riportato danni strutturali significativi. Per questo motivo il sindaco sta predisponendo i provvedimenti di inagibilità, necessari per garantire la sicurezza pubblica e privata.

Feriti: tre dimessi, due ricoverati

Sul fronte sanitario, l’ASL ha aggiornato sulle condizioni dei cinque feriti: tre sono già stati dimessi, mentre due restano ricoverati. I pazienti si trovano rispettivamente all’ospedale Cardarelli di Napoli e al San Giuliano di Giugliano in Campania. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’esplosione. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dell’area e prevenire ulteriori rischi.