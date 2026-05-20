Stazione centrale di Napoli, intensificati i controlli: quattro arresti in 48 ore

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato nell’ambito del servizio straordinario “Stazioni Sicure” a Napoli. Negli ultimi giorni gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania hanno arrestato quattro persone: due per furto aggravato, una per lesioni aggravate e una per tentato furto aggravato. Gli interventi si sono concentrati principalmente nell’area della stazione centrale di Piazza Garibaldi, teatro di continui controlli per garantire maggiore sicurezza a viaggiatori e cittadini.

Ruba il cellulare a una studentessa: arrestato

Il primo episodio risale allo scorso 12 maggio. Un uomo ha approfittato di un momento di distrazione di una giovane studentessa, pronta a partire per una gita scolastica, per sottrarle il cellulare. Fondamentale l’intervento di un vigilante che, accortosi del furto, è riuscito a bloccare il presunto ladro e ad allertare immediatamente la Polizia di Stato. Gli agenti della Polfer, giunti rapidamente sul posto, hanno fermato l’uomo e lo hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Furto in un negozio di Piazza Garibaldi

Due giorni dopo, il 14 maggio, un altro arresto è stato effettuato all’interno di un esercizio commerciale di Piazza Garibaldi. Un uomo aveva tentato di impossessarsi di alcuni prodotti cosmetici dopo aver manomesso i dispositivi antitaccheggio.

Nonostante l’attivazione dei sensori acustici, il soggetto ha provato a fuggire, ma è stato fermato dall’addetto alla sicurezza del negozio. Anche in questo caso il tempestivo intervento degli agenti Polfer ha consentito di procedere all’arresto per furto aggravato. Dagli accertamenti successivi è emerso inoltre che l’uomo risultava irregolare sul territorio nazionale.

Accoltella una donna durante una lite: fermato dalla Polizia

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania, impegnata nei controlli dell’operazione “Stazioni Sicure”, ha notato un uomo in fuga nell’area antistante la stazione di Piazza Garibaldi. Dopo un breve inseguimento, il soggetto è stato bloccato con il supporto degli agenti della Polfer. Gli operatori hanno accertato che l’uomo era il responsabile di un accoltellamento avvenuto poco prima ai danni di una donna intervenuta per sedare una lite tra lui e un altro individuo. La vittima è stata soccorsa e medicata al pronto soccorso, mentre l’aggressore è stato arrestato per lesioni aggravate.

Tentato furto al ristorante della stazione

L’ultimo arresto è avvenuto nella mattinata di domenica all’interno dello scalo ferroviario partenopeo. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto tra i tavoli di un ristorante della stazione centrale. Secondo quanto ricostruito, il soggetto stava tentando di rubare il bagaglio di un viaggiatore momentaneamente distratto. I poliziotti, che avevano osservato la scena, sono intervenuti immediatamente bloccando l’uomo e arrestandolo in flagranza per tentato furto aggravato.