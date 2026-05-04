Napoli, paura nel centro storico: turista rapinato in strada, presi i due aggressori in scooter

Momenti di paura nel cuore del centro storico di Napoli, dove un turista britannico è stato vittima di una rapina nella mattinata di mercoledì. L’episodio è avvenuto in vico dei Carbonari, una delle strade più frequentate della zona.

Strappato l’orologio dal polso: la dinamica

Secondo quanto ricostruito, il turista stava passeggiando quando è stato avvicinato da uno scooter con a bordo due uomini. Il passeggero, con un gesto rapido, ha bloccato il braccio della vittima e gli ha strappato l’orologio dal polso, tentando poi la fuga insieme al complice alla guida.

La reazione del turista e la colluttazione

La vittima, però, non si è arresa e ha reagito prontamente: è riuscita ad afferrare uno dei malviventi, dando vita a una colluttazione. Durante lo scontro, il turista è riuscito a recuperare il proprio orologio, evitando così il furto.

Indagini dei Falchi e arresto dei responsabili

Le indagini, condotte dai Falchi della Squadra Mobile di Napoli, hanno permesso di risalire ai presunti responsabili grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle descrizioni fornite.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due uomini di 47 e 26 anni, entrambi con precedenti di polizia, gravemente indiziati del reato di rapina impropria. Nella giornata di sabato 2 maggio, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il fermo disponendo per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere. Proseguono gli accertamenti per eventuali ulteriori responsabilità.