Napoli, scippa collana d’oro a turista lungo corso Umberto: arrestato 23enne

Scippa una turista ma viene arrestato. Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato di Napoli ha tratto in arresto un 23enne cittadino straniero, irregolare sul Territorio Nazionale.

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato un soggetto che, con fare guardingo, stava seguendo una coppia di turisti e, dopo essersi avvicinato alle spalle della donna e dopo averla strattonata facendola rovinare al suolo, il 23enne le ha strappato la collana che portava al collo per poi darsi alla fuga nei dedali del centro storico.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto il giovane e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato traendolo in arresto. Ora dovrà rispondere di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.