A Chiaia la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne con precedenti di polizia, accusato di rapina ai danni di una turista. L’episodio si è verificato nella serata di ieri in via Chiaia, durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore di Napoli insieme all’Arma dei Carabinieri nell’area di piazza Carolina.

Napoli, rapina turista di un orologio in piazza Carolina: arrestato 21enne

Secondo quanto riferito dalla Questura, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre transitavano lungo la strada, hanno notato due uomini intenti a trattenere un giovane. I presenti hanno raccontato ai poliziotti che poco prima il 21enne aveva strattonato una donna riuscendo a sottrarle l’orologio.

L’intervento immediato degli agenti ha consentito di bloccare il presunto responsabile, trovato ancora in possesso della refurtiva. L’uomo è stato quindi arrestato per rapina, mentre l’orologio è stato restituito alla legittima proprietaria. Caccia al complice.