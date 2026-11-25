Si introduce di nascosto nell’abitazione del fratello per tentare un furto di videogiochi. È questo il movente che ha portato a Napoli agli arresti un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato ai danni del congiunto, cinque anni più giovane di lui.

42enne arrestato per aver tentato di derubare il fratello

Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione del fratello tramite il cortile di pertinenza, forzando una finestra di alluminio con un cacciavite che è stato poi recuperato e sequestrato. La vittima si sarebbe accorta della presenza del fratello nel proprio appartamento al piano terra dopo aver controllato le videocamere di sorveglianze direttamente dal suo smartphone dove ha notato che l’uomo si aggirava intorno furtivamente.

Il 112 è stato subito allertato dal 37enne e quando una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bagnoli sono intervenuti sul posto, l’appartamento è stato circondato. Due militari si sono sistemati ai lati dell’abitazione per sbarrare ogni possibile via d’uscita mentre altri due sono entrati nell’abitazione insieme al proprietario e hanno ispezionato tutte le stanze.

Nel frattempo, all’arrivo del Militari dell’Arma l’uomo si sarebbe chiuso a chiave in una stanza per sfuggire all’arresto. La merce rubata comprendeva diversi videogiochi-tra titoli da collezione per PlayStation 1 e Game Boy anni ’90 e giochi recenti per Nintendo Switch e PS5- che erano stati rovistati nell’abitazione. Una parte della refurtiva era stata spostata all’esterno, già pronta per essere portata via, in attesa della fuga dell’uomo mentre un’altra era stata accantonata nella stanza.

Al momento dell’arresto, l’uomo è apparso in un forte stato di agitazione ed è stato bloccato prima che si potesse avvicinare al fratello di 37 anni. I militari dell’Arma lo hanno subito allontanato, bloccato e accompagnato in caserma, prima che la situazione degenerasse.

Uomo già denunciato alle forze dell’ordine: restituita la refurtiva

Secondo quanto denunciato dalla vittima, l’uomo era già stato segnalato dal proprio congiunto in precedenza per aver richiesto e preteso più volte del denaro, importunando addirittura con delle minacce. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. L’arrestato è in attesa di giudizio.

Leggi anche: