Ponticelli, lite in casa: ferisce il fratello con una “forbiciata” alla gola. È in gravi condizioni

Sangue a Ponticelli, nel rione Conocal. Una lite tra fratello e sorella sarebbe degenerata fino al ferimento di un giovane di 21 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre.

Ponticelli, ferisce il fratello con una “forbiciata” alla gola: grave 20enne

L’episodio si sarebbe verificato all’interno dell’abitazione della famiglia, in via del Flauto Magico, nel rione Conocal. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di appena 15 anni. Il giovane, che avrebbe perso molto sangue, è stato trasportato all’ospedale evangelico Villa Betania di Ponticelli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in condizioni giudicate gravissime.

Il movente

Alla base della discussione, secondo quanto emerso dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori, ci sarebbero state alcune critiche rivolte dal fratello alla 15enne. In particolare, secondo quanto ricostruisce Il Mattino, il giovane avrebbe sorpreso la sorella a conversare via chat con un uomo adulto all’interno della sua cameretta. Un dettaglio che avrebbe innescato una lite violenta, al culmine della quale la ragazzina avrebbe impugnato delle forbici per colpire il fratello due volte, alla gola e al petto. La dinamica dell’accaduto resta comunque al vaglio della polizia, impegnata a ricostruire con precisione quanto avvenuto all’interno dell’abitazione.

Il precedente

Dopo il ferimento, la minorenne è stata accompagnata in Questura e denunciata per lesioni gravissime. Le condizioni del fratello restano particolarmente serie. Un nuovo grave episodio di violenza familiare nel rione Conocal, già scosso nel febbraio scorso dall’omicidio della 22enne Jlenia Musella, uccisa con una coltellata alla schiena: per quel delitto venne fermato il fratello della giovane.