Scuole chiuse domani, giovedì 26 novembre 2026, a Napoli e in Campania nei Comuni interessati dalle ordinanze dei sindaci. A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale, diverse amministrazioni comunali hanno disposto la sospensione delle attività didattiche per tutelare la sicurezza di studenti e cittadini. L’allerta meteo è stata innalzata da gialla ad arancione dalle ore 14 di mercoledì 25 novembre fino alle ore 14 di giovedì 26 novembre, in sei delle otto zone in cui è suddiviso il territorio regionale.

Allerta meteo arancione in Campania: le previsioni

Sono previste precipitazioni anche intense, con un significativo rischio idrogeologico. Tra i fenomeni attesi figurano frane, caduta massi, colate rapide di fango, allagamenti ed esondazioni. Fino alle ore 14 di giovedì è stata prorogata anche l’allerta per vento forte, raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste della regione.

Scuole chiuse a Pozzuoli giovedì 26 novembre

A Pozzuoli l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura delle scuole, dei parchi pubblici, delle aree di sgambamento per cani e del cimitero comunale per l’intera giornata di giovedì 26 novembre.

Il Comune raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, evitando sottopassi, locali interrati, zone a rischio allagamento e aree costiere esposte alle mareggiate.

Scuole chiuse a Castellammare di Stabia

Stop alle lezioni anche a Castellammare di Stabia. L’amministrazione comunale ha deciso di sospendere le attività didattiche nella giornata di giovedì 26 novembre in seguito all’innalzamento del livello di allerta meteo da giallo ad arancione.

Maltempo in provincia di Salerno: scuole chiuse nel Cilento

Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche in provincia di Salerno. A Sapri, il sindaco Antonio Gentile ha disposto, con l’ordinanza contingibile e urgente numero 351/2026, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dalle ore 14 di mercoledì 25 novembre alle ore 14 di giovedì 26 novembre.

Disposta anche la chiusura del cimitero, dei parchi e dei giardini pubblici. Niente lezioni giovedì anche a Vibonati e Casaletto Spartano.

Scuole chiuse in Campania il 26 novembre: l’elenco in aggiornamento

Sulla base delle informazioni disponibili, i Comuni che hanno disposto o annunciato la chiusura delle scuole sono:

Pozzuoli;

Castellammare di Stabia;

Sapri;

Vibonati;

Casaletto Spartano.

Nelle prossime ore altri sindaci della provincia di Napoli e della Campania potrebbero adottare analoghi provvedimenti. L’elenco è in aggiornamento, in attesa di nuove ordinanze comunali.