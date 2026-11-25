Notte di terrore a Napoli quando, allertati dal 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Generale Giordani Orsini dove era stata segnalata la presenza di una persona ferita. Dopo un tentativo di rapina un ragazzo di 19 anni, egiziano e regolare sul territorio nazionale, sarebbe stato ritrovato con ferite da taglio agli arti superiori.

Napoli, 19enne accoltellato dopo un tentativo di rapina

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei Militari dell’Arma, il 19enne percorreva a piedi il tratto di Corso Umberto I in direzione di Piazza Garibaldi. All’altezza di via Duomo sarebbe stato accerchiato da un gruppo di sconosciuti che hanno tentato di rapinarlo. Il tentato raid è culminato in un’aggressione fisica con un coltello che ha causato alla vittima delle ferite da taglio sul braccio.

Per la vittima nessun pericolo di vita: ora caccia agli aggressori

Il ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pellegrini. Le sue condizioni non destano preoccupazioni e non è pericolo di vita. Intanto, le indagini da parte dei Carabinieri sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, verificare la veridicità del racconto del ragazzo e individuare gli aggressori.