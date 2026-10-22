Da Acerra a Mondragone per minacciare i familiari ed estorcere danaro. Intervento dei Carabinieri nella serata di ieri 21 ottobre a Mondragone, in provincia di Caserta, dove un uomo di 42 anni, originario di Acerra, è stato deferito in stato di libertà perché ritenuto gravemente indiziato di rapina, furto e tentata rapina ai danni di alcuni familiari residenti nella città del litorale domizio.

Da Acerra a Mondragone per rubare soldi ai familiari: denunciato 42enne

L’intervento è scattato a seguito di una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112. I militari della locale Stazione dei Carabinieri, insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, hanno raggiunto l’abitazione del richiedente, individuando l’uomo che, secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di nascondersi sotto un’autovettura parcheggiata nel cortile dell’abitazione.

Dai primi accertamenti sarebbe emerso che il 42enne, per motivi non ancora chiariti, avrebbe minacciato la madre con un coltello da cucina, costringendola a consegnargli 1.120 euro. Successivamente, dalla stessa abitazione avrebbe sottratto un marsupio appartenente al fratello, contenente 80 euro.

Tentata rapina alla sorella

La vicenda sarebbe poi proseguita nell’abitazione della sorella, situata a breve distanza, dove l’uomo avrebbe nuovamente minacciato la familiare con lo stesso coltello, nel tentativo di ottenere altro denaro. L’arma è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni del caso. La posizione dell’indagato è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

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