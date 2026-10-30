Momenti di tensione nel cuore di Napoli, dove una donna è stata aggredita e rapinata della collana d’oro che indossava. L’episodio si è verificato in corso Umberto I, dove il tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato ha consentito di arrestare un ragazzo di appena 15 anni. Il giovane, napoletano, è finito in manette con le accuse di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Napoli, rapinatore a 15 anni: strappa una collana d’oro a una donna in corso Umberto I: arrestato

L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli per contrastare i reati predatori. Durante un pattugliamento lungo corso Umberto I, i poliziotti hanno notato un uomo che stava inseguendo due persone in fuga. Pochi istanti dopo, una donna, visibilmente agitata, si è avvicinata agli agenti indicando proprio i due fuggitivi come responsabili della rapina appena subita.

I Falchi si sono immediatamente messi all’inseguimento, riuscendo a raggiungere e bloccare, non senza difficoltà, uno dei due sospettati. Si trattava di un 15enne, trovato ancora in possesso della collanina d’oro sottratta alla vittima. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il minorenne avrebbe agito insieme a un complice: i due avrebbero prima aggredito la donna e poi le avrebbero strappato la collana dal collo, tentando successivamente di dileguarsi.

Per il 15enne sono quindi scattate le manette, mentre il gioiello recuperato è stato restituito alla legittima proprietaria. L’intervento rientra nell’ambito delle attività di controllo intensificate dalla Questura di Napoli per prevenire e reprimere rapine e furti nelle zone più frequentate della città.