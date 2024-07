16enne ferito con un colpo d’arma da fuoco. Il giovane si è recato autonomamente al pronto soccorso e sono stati i carabinieri della compagnia Napoli Stella a intervenire all’ospedale Pellegrini per raccogliere informazioni sull’accaduto.

Napoli, tentata rapina finisce in sparatoria: 16enne ferito a un piede da un colpo di pistola

Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, ieri sera il giovane stava passeggiando in via Ettore Bellini, nel quartiere San Lorenzo, quando è stato avvicinato da due sconosciuti a bordo di uno scooter. Nel corso di un tentativo di rapina, uno dei malviventi ha esploso un colpo di pistola, colpendo il ragazzo al piede destro, prima di fuggire.

Il 16enne è attualmente ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale Pellegrini. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Stella, che hanno effettuato un primo sopralluogo in via Bellini. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’evento.