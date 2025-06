Napoli, tentativo di rapina finisce nel sangue: ferito a colpi di bottiglia in faccia

Notte di violenza a Napoli, dove un uomo di 29 anni, cittadino nigeriano, è stato aggredito e ferito nel cuore della città, a Piazza Garibaldi. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri della compagnia Napoli Centro, intervenuti successivamente all’ospedale Pellegrini di Napoli, la vittima sarebbe stata avvicinata da tre connazionali che, nel tentativo di rapinarlo del cellulare, lo avrebbero colpito al volto con dei cocci di bottiglia.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dove si trova attualmente in osservazione. I medici hanno riscontrato un “trauma al volto” e una “ferita da taglio all’arcata sopracciliare sinistra”, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione e risalire all’identità degli autori, ancora in fuga. I militari sono impegnati nella ricostruzione dell’accaduto e non si escludono sviluppi nelle prossime ore.