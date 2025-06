Fermato con l’accusa dell’omicidio stradale del 16enne Luigi Petrella. Si tratta Pietro Cascarino, 53 anni, di Mondragone, legato al clan La Torre e fratello del collaboratore di giustizia Giovanni Cascarino.

Mondragone, travolge e uccide 16enne in scooter e scappa: preso 53enne pregiudicato

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, Cascarino – noto con il soprannome “’O scupator” – si trovava alla guida di una Fiat Punto grigia che, venerdì scorso (27 giugno), ha investito il 16enne mentre era a bordo del suo scooter Honda, in via Padule. Le autorità lo accusano di omicidio stradale con omissione di soccorso. L’uomo è stato bloccato prima che riuscisse a fuggire verso Perugia.

L’impatto è stato devastante: il giovane, sbalzato dal ciclomotore, ha colpito violentemente un palo della luce situato nei pressi dello stadio comunale. Dopo l’investimento, il ragazzo è rimasto a terra in condizioni gravissime, immerso in una pozza di sangue. A soccorrerlo per primi sono stati alcuni amici che lo attendevano poco distante, nei pressi della Chiesa di San Giuseppe.

Le indagini

Luigi è stato trasportato d’urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, ma è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso a causa della rottura dell’arteria femorale. Le indagini dei carabinieri sono partite immediatamente. Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza cittadini e delle telecamere di alcuni negozi della zona, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del conducente dell’auto. Indagato in stato di libertà anche un altro uomo, V.M., che secondo gli inquirenti si trovava con Cascarino al momento dell’incidente. Per lui l’accusa è di favoreggiamento.