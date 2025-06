Prima un uomo armato e ferito a una mano con un coltello, poi spari con una pistola caricata a pallini da un’auto in corsa. È il bilancio di una manciata di ore di ordinaria follia ad Aversa, tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì, che riaccende l’allarme sicurezza in città.

Aversa, 48enne ferito a una mano con coltello e colpi di pistola a pallini da auto in corsa

Il primo episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino in piazza Fuori Sant’Anna. Diverse segnalazioni indicavano la presenza di un uomo, visibilmente alterato, con un’arma da taglio. All’arrivo degli agenti del Commissariato di Aversa, coordinati dal dirigente Valerio Consoli, il 48enne – già ferito alla mano – è stato bloccato e denunciato per possesso di arma da taglio. Non ci sono stati feriti tra i presenti, ma la paura ha fatto fuggire i clienti del locale. Accertamenti in corso anche sul titolare dell’attività, che potrebbe aver violato l’orario di chiusura imposto alle 2, come previsto dall’ordinanza comunale.

Ore dopo, un altro episodio. Nella mattina di ieri, alcuni colpi – partiti da una pistola giocattolo modificata – sono stati esplosi da un’auto in corsa tra via Roma e la cosiddetta Variante. Non si registrano feriti, ma tanta è stata la paura tra i passanti. Secondo i testimoni, a bordo del veicolo c’erano dei giovanissimi. Al vaglio dei poliziotti le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti tra via Roma e la Variante per risalire alla targa dell’auto.