Un inseguimento rocambolesco, una fuga sui binari e infine un volo in mare da oltre quattro metri d’altezza, con un finale che poteva trasformarsi in tragedia.

Torre del Greco, 16enne fugge da comunità e si lancia in mare per sfuggire ai carabinieri

È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 25 maggio, a Torre del Greco, dove un ragazzo di soli 16 anni, fuggito da una comunità di recupero, è stato salvato in extremis dai Carabinieri dopo essersi lanciato in acqua nel disperato tentativo di sfuggire all’arresto.

Tutto ha avuto inizio con una segnalazione in via Mortelle, dove i militari della sezione radiomobile hanno individuato un giovane sospetto. Alla richiesta di esibire i documenti, il ragazzo è scappato, dando il via a un inseguimento tra muri perimetrali, binari ferroviari e strade secondarie. Tallonato a piedi da un carabiniere, e con l’altro militare che lo seguiva in auto, il 16enne ha raggiunto un ristorante a picco sul mare. Lì ha tentato il tutto per tutto: si è lanciato nel vuoto, impattando prima sugli scogli appuntiti, poi finendo in acqua.

Nonostante le fratture riportate alla colonna vertebrale e agli arti, ha provato a nuotare prima di perdere i sensi. A quel punto, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e di alcuni bagnini di un lido vicino, è stato portato in salvo e trasportato d’urgenza in ospedale.

Le successive indagini hanno rivelato che il ragazzo si era allontanato senza autorizzazione da una comunità di Mondragone lo scorso 7 maggio, trovando poi rifugio in un B&B della zona usando documenti falsi per fingersi maggiorenne. Nelle sue disponibilità anche due scooter rubati, motivo per cui ora dovrà rispondere delle accuse di falsa attestazione a pubblico ufficiale e ricettazione.