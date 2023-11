Gravemente ferito nella notte a Napoli un giovane di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Napoli, spari in strada nella notte: grave un 28enne

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti all’ospedale Pellegrini, dove è stato trasportato il ragazzo, raggiunto alla gamba da un colpo d’arma da fuoco.

Il 28enne, originario dell’Arenaccia, mostrava ferite all’addome, compatibili con colpi d’arma da fuoco. E’ in codice rosso, non in pericolo di vita. La dinamica al momento è sconosciuta, così come il luogo dove sarebbe stato ferito. Indagini in corso per ricostruire evento e matrice.