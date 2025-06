Aveva denunciato il furto del suo scooter e, grazie al sistema di localizzazione installato sul mezzo, la Polizia era riuscita a risalire a un 28enne ora accusato di ricettazione. Ma proprio dopo quella denuncia, per la vittima sono iniziati i problemi: pochi giorni più tardi è stato brutalmente aggredito per strada da qualcuno che voleva costringerlo a ritirare la querela. In manette è finito un 28enne con l’accusa di lesioni personali e violenza privata. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura.

Torre del Greco, denuncia furto di scooter: pestato in strada per fargli ritirare la querela

La vicenda ha avuto inizio il 13 novembre 2024, quando la vittima si è rivolta alla Polizia per denunciare il furto del proprio Honda SH. Grazie al GPS integrato nel mezzo, gli agenti del commissariato locale hanno raggiunto l’abitazione del 28enne sospettato. Pur non trovando lo scooter, hanno individuato un accessorio – un paravento – riconosciuto con certezza dal proprietario come parte del suo veicolo. Questo elemento ha fatto scattare l’accusa di ricettazione.

Il 19 dicembre, circa un mese dopo la denuncia, il denunciante è stato selvaggiamente picchiato per strada e portato al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, con contusioni multiple e una prognosi di 30 giorni. Alla Polizia ha raccontato di essere stato assalito da un uomo che lo minacciava affinché ritirasse la denuncia per il furto dello scooter. Grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, gli investigatori sono riusciti a identificare l’autore dell’aggressione: lo stesso 28enne già denunciato per ricettazione. La misura cautelare, richiesta dalla Procura e autorizzata dal gip, è stata eseguita il 24 giugno. L’uomo si trova ora ai domiciliari, sorvegliato con braccialetto elettronico.