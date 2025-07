Aspettava presumibilmente clienti per vendere droga, ma è stato fermato dai carabinieri con 100 grammi di hashish addosso, nascosti tra le tasche e perfino nelle mutande. Ernesto Alborino, 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai militari della locale stazione.

Monte di Procida, spacciatore in strada con la droga anche nelle mutande: arrestato 28enne

Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto altri 19 grammi della stessa sostanza e 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Le dosi trovate su di lui erano già pronte per la vendita: venti in totale, confezionate e pronte per essere smerciate.

L’arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio è stato convalidato e il giudice ha disposto per Alborino la misura degli arresti domiciliari. Continuano i controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.