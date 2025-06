Sparatoria nella notte. Un uomo di 47 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di lunedì ad Acerra, in provincia di Napoli, dopo essere stato raggiunto da diversi proiettili. L’agguato è avvenuto intorno alle 23:30 in via Marconi. A fare fuoco un individuo, che si è avvicinato alla vittima e ha aperto il fuoco, colpendolo alle gambe e al torace.

Acerra, spari nella notte: 47enne rimane ferito in un agguato. Fermato un sospettato

Subito dopo l’attacco, la vittima è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 appartenente all’ASL Napoli 2 Nord e trasportato in codice rosso alla clinica Villa dei Fiori. Successivamente, viste le condizioni, è stato trasferito all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni sono serie, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Grazie a un’indagine tempestiva, la Polizia di Stato ha fermato un sospettato, ritenuto responsabile dell’attacco armato. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di Acerra in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima – che risulterebbe avere alcuni precedenti – si trovava in strada quando è stata raggiunta dal sicario che ha fatto fuoco a distanza ravvicinata. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di chiarire il movente e i possibili collegamenti dell’aggressore con la vittima.