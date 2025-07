Terzigno, agguato nella notte: ferito 50enne. Ucciso il suo cane

Agguato nella notte ai danni di un 50enne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Terzigno e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via Giacomo Puccini 42 per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Poco prima ignoti avevano esploso dei colpi nei confronti dell’uomo, che si trovava davanti alla porta di ingresso della sua abitazione in compagnia del proprio cane. L’uomo è stato ferito alla gamba destra. Ad avere la peggio il cane, che è stato ucciso. I carabinieri hanno sul posto rinvenuto e sequestrato 6 cartucce calibro 12. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per ricostruire dinamica e movente. Non si esclude matrice camorristica.