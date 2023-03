Finisce in rissa la partita di prima categoria tra la Sangiovannese e la Melito Calcio. I calciatori delle due squadre, al termine del match, hanno interrotto la gara per venire alle mani sotto gli occhi attoniti dell’arbitro. A immortalare la scena le videocamere presenti a bordo campo.

Rissa tra calciatori della Sangiovannese e la Melito Calcio

La gara si disputava sul campo dei padroni di casa, allo stadio Caduti di Brema di Barra, ed era valida per il girone E di Prima Categoria Campana. In circostanze ancora da chiarire, a fine partita, presumibilmente per un rigore negato, c’è stata un’invasione di campo ed è scattata un’aggressione partita da alcuni giocatori della Sangiovannese. Dal filmato si vedono volare calci, pugni, schiaffi e inseguimenti sul campo. A diffondere le immagini il deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha condannato l’ennesimo episodio di violenza consumato in ambito sportivo.

“Purtroppo il calcio si trasforma molto spesso in violenza – scrive il deputato – e il fenomeno è molto accentuato soprattutto nei campi di periferia e nelle categorie dilettantistiche dove le rivalità sono molto accese e non ci sono certo i controlli e le predisposizioni di sicurezza previste per la Serie A. Delle soluzioni vanno trovate per disincentivare e arginare la violenza nel calcio. Sia per ragioni di sicurezza pubblica che d’immagine. I giovani e giovanissimi che vogliono avvicinarsi allo sport non possono avere davanti agli occhi questi esempi. C’è bisogno di uno sport sano e pulito”.