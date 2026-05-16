Giugliano, festeggiamenti Maria SS. della Pace: torna il “torneo della pace” organizzato dall’Academy Giugliano Calcio 1928

Giugliano. Nella cornice dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. della Pace, compatrona della città di Giugliano, lo sport torna a farsi messaggero di aggregazione e fede. Domenica 31 maggio 2026, a partire dalle prime luci del mattino, il centro sportivo “Twin Peaks” di via Casacelle ospiterà la nona edizione del “Torneo della Pace”, un appuntamento ormai imprescindibile nel programma ludico della festa cittadina. L’evento, curato con passione dall’Academy Giugliano Calcio 1928, vedrà protagonisti i piccoli atleti delle categorie 2017 e 2018, pronti a contendersi il pallone sotto lo sguardo protettivo della “Zingarella”.

Il rettangolo verde del “Twin Peaks”, ‘quartier generale’ da sempre dell’Academy Giugliano Calcio 1928, diventerà il teatro di una sana competizione che vedrà incrociare i tacchetti non solo i giovani Tigrotti padroni di casa, ma anche i pari età di quattro realtà calcistiche del territorio. Hanno infatti confermato la loro partecipazione la Julianense, l’FC Napoli Nord, l’Oasi e la Scuola Calcio Antonio Di Nardo. Si tratta di un quadrangolare (esteso a cinque compagini) che punta a trasformare l’agonismo in un momento di pura gioia, celebrando il legame indissolubile tra la comunità sportiva e le radici religiose della città.

Il valore sociale dell’iniziativa è stato sottolineato con forza da Gabriele Cerbero, responsabile della scuola calcio Academy Giugliano Calcio 1928, il quale ha espresso profonda soddisfazione per la continuità di un progetto che guarda già al futuro. Cerbero ha dichiarato che la società è felice di creare anche quest’anno un momento di convivialità sportiva, definendola una tradizione che il prossimo anno taglierà il prestigioso traguardo del decennale, sempre nel segno della devozione per la Madonna della Pace. Secondo il responsabile, l’evento rappresenta un bell’incontro non solo per gli allievi e per le società sportive amiche, ma anche per i genitori degli atleti, creando un clima di festa allargata. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Congrega, al Comitato Festeggiamenti e al rettore don Luigi Pugliese per il supporto e l’opportunità concessa.

L’appuntamento di domenica mattina si preannuncia dunque come una grande festa di popolo, dove il calcio giovanile funge da collante generazionale, unendo il divertimento dei più piccoli alla secolare devozione dei giuglianesi. La cittadinanza è invitata a partecipare per sostenere i giovani campioni in questa giornata di sport, amicizia e tradizione. Ci teniamo a precisare che nonostante ci saranno dei primi, secondi e terzi classificati, non riporteremo tali diciture sulle coppe, lo scopo unico della rassegna è stare insieme e il divertimento dei piccoli. Saranno, infatti premiati tutti.