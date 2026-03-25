Napoli, rapina una ragazza dello smartphone: 19enne arrestato in piazza Municipio

Pomeriggio di tensione nel cuore di Napoli, dove un giovane di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di rapina. L’episodio si è verificato nei pressi di Piazza Municipio. Gli agenti del Commissariato Decumani sono stati avvicinati da una ragazza visibilmente scossa e con evidenti lesioni al volto. La vittima ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita poco prima da un giovane che, con violenza, le aveva sottratto il cellulare.

Immediata la reazione degli operatori, che grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla giovane sono riusciti in breve tempo a individuare il presunto responsabile. Il 19enne è stato bloccato poco distante e trovato in possesso dello smartphone appena rubato. Per lui sono scattate le manette, mentre il telefono è stato restituito alla legittima proprietaria.