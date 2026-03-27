Napoli, rapina con pestaggio a coppia in corso Umberto I: due arresti, caccia al terzo complice

Rapinatori pestano una coppia per rubare un cellulare ma vengono fermati dalle forze dell’ordine. Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, di 23 e 29 anni, entrambi di origine marocchina, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili in concorso di rapina e lesioni personali. È tuttora ricercato un terzo complice riuscito a fuggire.

Napoli, aggressione e rapina in corso Umberto I: due arresti, caccia al terzo complice

L’intervento è avvenuto in corso Umberto I, dove gli agenti dei “Falchi” della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato una scena di violenza: una donna e un uomo erano riversi a terra mentre venivano aggrediti da tre individui.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare due aggressori, mentre il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Dalle successive indagini è emerso che poco prima i tre avevano aggredito la donna, sottraendole il telefono cellulare. Per garantirsi la fuga, avrebbero poi continuato l’azione violenta, consegnando il dispositivo al complice fuggito.

Fondamentali, per la ricostruzione dei fatti, le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Grazie ai filmati, gli agenti hanno accertato che il terzo uomo si era disfatto del telefono, lasciandolo all’interno di un esercizio commerciale in piazza Porta Nolana. Il cellulare è stato recuperato e restituito alla vittima, mentre proseguono le ricerche del complice ancora in fuga.