Momenti di tensione nella giornata di ieri in Corso Umberto I, nei pressi di Porta Nolana, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia Locale al termine di un concitato inseguimento. Si tratta di un cittadino tunisino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, colto in flagranza mentre metteva a segno una rapina ai danni di una coppia di turisti romani.

Napoli, rapina in pieno centro: arrestato 30enne dopo inseguimento. Tre feriti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, l’uomo avrebbe aggredito la coppia sottraendo con violenza uno smartphone dalle mani del turista, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Subito dopo il colpo, il rapinatore ha tentato la fuga, inseguito dalla compagna della vittima e da alcuni passanti. Determinante l’intervento immediato di una pattuglia della Polizia Locale, che ha avviato un inseguimento a piedi lungo la zona affollata. Il fermo non è stato semplice: il 30enne ha opposto una violenta resistenza, causando il ferimento di due agenti, entrambi con prognosi di sette giorni.

Trentenne pregiudicato

Dagli accertamenti successivi è emerso un quadro di elevata pericolosità sociale. L’uomo, che inizialmente aveva fornito false generalità, risultava già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, tra cui furto, rapina, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale e rissa. A suo carico pendevano inoltre un ordine di allontanamento del Questore di Potenza e un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli, mai rispettati. Dopo la denuncia delle vittime e la raccolta delle testimonianze, il Pubblico Ministero di turno ha convalidato l’arresto. Il 30enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Poggioreale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.