Evade dai domiciliari per rubare una bici elettrica, ma viene bloccato dopo un breve inseguimento dalla Polizia di Stato. È accaduto nella mattinata di mercoledì in corso Arnaldo Lucci, a Napoli, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 50enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. L’uomo è stato inoltre denunciato per false attestazioni sull’identità personale.

Napoli, evade dai domiciliari e ruba una bici elettrica: 50enne arrestato dopo inseguimento

A far scattare l’intervento è stata la segnalazione diretta della vittima, che stava inseguendo il ladro appena entrato in possesso della sua bicicletta elettrica. I poliziotti, notata la scena durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti immediatamente intimando l’alt al fuggitivo.

Il 50enne, però, alla vista degli agenti ha accelerato nel tentativo di far perdere le proprie tracce, dando vita a un breve inseguimento che si è concluso poco distante, dove è stato raggiunto e bloccato. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite, presumibilmente utilizzato per compiere il furto. Privo di documenti, ha fornito agli agenti generalità risultate poi false. I successivi accertamenti hanno inoltre rivelato che si trovava già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per lui sono quindi scattate le manette, mentre la bicicletta elettrica è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.