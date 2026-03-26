Inseguimento da film: droga lanciata dall’auto in corsa, arrestato un maranese a Cassino

Un normale controllo stradale si è trasformato in un inseguimento con arresto sulla SS 630, dove la Polizia di Stato ha fermato un 37enne originario di Marano, trovato in possesso di cocaina. L’uomo, identificato in Ignazio Maltese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e dovrà rispondere anche di fuga pericolosa.

L’alt e il tentativo di fuga

Tutto è iniziato quando gli agenti della Squadra Volante del commissariato di Cassino, guidati dal vice questore Flavio Genovesi, hanno intimato l’alt a un’auto durante un posto di controllo. Dopo un iniziale rallentamento, il conducente ha improvvisamente accelerato tentando la fuga, dando il via a un inseguimento lungo la statale.

Il lancio della droga durante la corsa

Durante la fuga, i poliziotti hanno notato atteggiamenti sospetti: il 37enne si agitava e cercava di disfarsi di qualcosa. Poco dopo, infatti, è stata lanciata una busta dall’auto. Gli agenti sono riusciti a recuperarla: all’interno è stata trovata cocaina, elemento che ha aggravato ulteriormente la posizione dell’uomo.

Arresto e trasferimento in carcere

L’inseguimento si è concluso dopo pochi metri, con il blocco del veicolo. Il 37enne è stato quindi fermato e affidato a un secondo equipaggio. Difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, Maltese sarà sottoposto all’udienza di convalida dell’arresto presso il carcere di Cassino.

Indagini e accuse

Oltre alla detenzione di droga, l’uomo dovrà rispondere anche della fuga pericolosa, per aver messo a rischio la sicurezza stradale durante l’inseguimento.