Fiat 500 rubata rintracciata con AirTag: inseguimento tra Aversa e Giugliano, ladri bloccati

Momenti di forte tensione nella serata di oggi, mercoledì 13 maggio, tra Aversa e Giugliano, dove si è verificato un lungo inseguimento tra i Carabinieri della compagnia di Aversa e una Fiat 500 risultata rubata poco prima a Teverola.

L’auto rintracciata grazie ad un AirTag

Secondo le informazioni raccolte, la vettura sarebbe stata localizzata grazie ad un AirTag installato all’interno dell’auto. Dopo la segnalazione della posizione alle forze dell’ordine, i carabinieri avrebbero intercettato la Fiat 500 tra Aversa e Lusciano, dando il via all’inseguimento.

La fuga fino a via Oasi Sacro Cuore

La corsa dei malviventi sarebbe proseguita tra diverse strade cittadine fino ad arrivare in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del negozio “Mr Risparmio”, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo.

I due giovani, originari di Giugliano e Marano, uno dei quali minorenne, avrebbero tentato la fuga a piedi tra la folla. Secondo quanto emerso, durante le fasi concitate dell’inseguimento una gazzella dei carabinieri ha riportato danni dopo aver impattato contro un marciapiede, mentre uno dei fuggitivi ha aggredito un militare dell’Arma utilizzando un crick dell’auto. Entrambi sono stati bloccati dai carabinieri. Il 19enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. Per il secondo, minorenne e incensurato, è stata informata la Procura per i Minorenni, che ora valuterà la sua posizione.

Rischio linciaggio e arresto dei sospetti

La scena ha attirato decine di curiosi e per alcuni momenti si sarebbe sfiorato il linciaggio da parte della folla presente sul posto. Sul posto anche i colleghi della Compagnia di Giugliano e gli agenti della polizia municipale locale, che hanno contenuto la situazione e messo in sicurezza l’area. Pesanti i rallentamenti al traffico registrati nella zona durante le operazioni.