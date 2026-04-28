Napoli, strappa collana d’oro a una turista: arrestato dopo inseguimento in centro

Ancora un episodio di criminalità nel centro di Napoli. Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Aggressione ai turisti in pieno centro

L’intervento è avvenuto in corso Umberto I, dove gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati nei controlli del territorio, hanno notato un giovane con atteggiamento sospetto mentre seguiva una coppia di turisti. Pochi istanti dopo, il 23enne si è avvicinato alla donna da dietro, l’ha strattonata facendola cadere a terra e le ha strappato la collanina dal collo, per poi tentare la fuga tra le strade del centro storico.

L’inseguimento e l’arresto

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a raggiungere il fuggitivo dopo un breve inseguimento. L’arresto non è stato semplice: il giovane ha opposto resistenza, dando vita a una colluttazione prima di essere definitivamente bloccato.