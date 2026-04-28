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Napoli, strappa collana d’oro a una turista: arrestato dopo inseguimento in centro

Napoli, strappa collana d’oro a una turista: arrestato dopo inseguimento in centro
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Ancora un episodio di criminalità nel centro di Napoli. Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Aggressione ai turisti in pieno centro

L’intervento è avvenuto in corso Umberto I, dove gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati nei controlli del territorio, hanno notato un giovane con atteggiamento sospetto mentre seguiva una coppia di turisti. Pochi istanti dopo, il 23enne si è avvicinato alla donna da dietro, l’ha strattonata facendola cadere a terra e le ha strappato la collanina dal collo, per poi tentare la fuga tra le strade del centro storico.

L’inseguimento e l’arresto

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a raggiungere il fuggitivo dopo un breve inseguimento. L’arresto non è stato semplice: il giovane ha opposto resistenza, dando vita a una colluttazione prima di essere definitivamente bloccato.

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