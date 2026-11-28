Un vero e proprio arsenale nascosto in casa, oltre 25 chili di hashish, cocaina e persino una granata occultata sotto il materasso di un letto a castello. È quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile di Napoli durante una perquisizione in un’abitazione della zona Ponti Rossi. La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 68 anni e il nipote di 19 anni, presente nell’appartamento al momento del controllo.

Arsenale ai Ponti Rossi: sequestrate 18 pistole e quattro fucili

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile con il supporto del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno trovato 18 pistole, tra cui armi dei marchi Smith & Wesson, Glock e Beretta, e quattro fucili. Il sequestro comprende anche 19 caricatori, 12 cartucce per arma lunga, 488 munizioni di vario calibro e un mirino telescopico. Un quantitativo di armi e munizioni che ha reso necessario un controllo approfondito di tutti gli ambienti dell’appartamento.

Oltre 25 chili di hashish, cocaina e maschere per camuffarsi

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto anche 42 confezioni contenenti complessivamente oltre 25 chilogrammi di hashish e sette involucri di cocaina per un peso di 765 grammi. Tra gli oggetti sequestrati figurano inoltre due giubbotti antiproiettile e tre maschere realistiche in gomma, riproducenti volti umani con particolari come baffi, lentiggini e pizzetto. Le maschere avrebbero potuto consentire di alterare il proprio aspetto senza destare sospetti: il loro eventuale utilizzo in attività criminali resta da accertare.

Una granata sotto il materasso di un letto a castello

La scoperta più delicata è arrivata al termine della perlustrazione dell’abitazione. Sotto il materasso di un letto a castello i poliziotti hanno individuato un ordigno del tipo bomba a mano o granata. Alle operazioni ha partecipato anche il personale specializzato degli artificieri.

La 68enne e il nipote 19enne sono stati arrestati con accuse che comprendono detenzione illegale di armi da guerra e clandestine, detenzione del relativo munizionamento, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con la contestazione dell’aggravante del metodo mafioso. Si tratta di contestazioni formulate nella fase delle indagini: le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.

Nella stessa zona, già in passato, erano stati condotti interventi contro lo spaccio: un precedente blitz antidroga ai Ponti Rossi aveva portato all’arresto di due persone. L’operazione attuale riguarda invece il ritrovamento di un ingente quantitativo di armi, droga e un ordigno esplosivo.