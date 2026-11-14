Teverola, coppia fermata con 44 dosi di cocaina in auto: Carabinieri perquisiscono casa e trovano altri 4 panetti di hashish

Un normale controllo stradale si trasforma in un’operazione antidroga conclusa con due arresti e il sequestro di cocaina, hashish e denaro contante. È accaduto nella tarda serata di ieri, quando i Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta hanno fermato una coppia residente a Teverola, trovata in possesso di sostanze stupefacenti presumibilmente destinate allo spaccio.

A finire in manette sono stati un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, e una donna di 40 anni, entrambi ritenuti responsabili, allo stato delle indagini, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Fermati a bordo di una Fiat Panda: trovate 44 dosi di cocaina

L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio. I militari dell’Arma hanno fermato una Fiat Panda con a bordo i due sospettati, decidendo di approfondire gli accertamenti attraverso una perquisizione del veicolo.

All’interno dell’autovettura i Carabinieri hanno rinvenuto 44 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 11,15 grammi, insieme a 192,05 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il denaro è stato ritenuto presumibilmente riconducibile a un’attività di spaccio. Il ritrovamento ha quindi spinto i militari a estendere le verifiche anche all’abitazione della coppia.

Perquisizione in casa a Teverola: scoperti quattro panetti di hashish

Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione domiciliare che ha portato a un ulteriore ritrovamento. Nell’abitazione dei due, i Carabinieri hanno infatti scoperto quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di 258,98 grammi.

Un quantitativo che, sommato alla cocaina già recuperata durante il controllo stradale, ha portato al sequestro di oltre 270 grammi di sostanze stupefacenti. Tutta la droga e il denaro contante sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria per i successivi accertamenti.

Coppia arrestata per droga: disposti i domiciliari

Al termine delle operazioni, per il 46enne e la 40enne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati accompagnati presso la propria abitazione e sottoposti agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria. Per la coppia è stato fissato il giudizio direttissimo nella mattinata di oggi, sabato 14 novembre.