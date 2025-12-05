In manette pusher e complice ai Ponti Rossi di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne e un 58enne, entrambi napoletani e con precedenti, anche specifici di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Napoli, blitz anti-droga nella zona dei Ponti Rossi: in manette 29enne e 58enne

Gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, nel transitare in via Bernardino Telesio, nel quartiere San Carlo Arena, hanno notato il 29enne che, dopo essere uscito da un appartamento con fare circospetto, è salito alla guida di uno scooter. Insospettiti, i poliziotti lo hanno seguito fino in via Nicolini, dove l’uomo ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro. Subito dopo, il prevenuto ha ripreso la marcia per raggiungere Calata Capodichino, dove ha effettuato lo stesso scambio soldi-sostanza con un altro individuo.

Si trattava di un “fattorino” della droga. Gli agenti lo hanno prontamente bloccato, trovandolo in possesso di un mazzo di chiavi risultate poi essere quelle dell’abitazione dalla quale il predetto era stato visto uscire poco prima. I poliziotti hanno esteso a quel punto i controlli all’appartamento in questione, dove hanno sorpreso anche il 58enne con le mani intrise di sostanza stupefacente ed hanno rinvenuto ben 2,2 kg di hashish, circa 1 kg di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della droga e 4880 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.