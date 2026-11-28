Una tentata rapina si sarebbe trasformata in un violento incidente stradale in via Filichito, a Casalnuovo di Napoli. Un automobilista avrebbe reagito all’assalto di due giovani in scooter, speronando il mezzo a due ruote. I ragazzi, di 30 e 17 anni, sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale.

Tentata rapina a Casalnuovo: scooter speronato in via Filichito

L’episodio si sarebbe verificato nella serata di venerdì 27 novembre, lungo via Filichito, arteria che collega diversi comuni dell’area nord di Napoli, nei pressi di un distributore di carburante. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista alla guida di un’utilitaria procedeva in direzione Volla quando sarebbe stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter. I due, che secondo le informazioni iniziali sarebbero stati armati, avrebbero tentato di sottrargli il veicolo. Il conducente, accortosi del pericolo, avrebbe cercato di sottrarsi alla rapina e, durante la manovra, avrebbe speronato lo scooter. I due occupanti sono stati sbalzati sull’asfalto.

Due giovani di 30 e 17 anni ricoverati in gravi condizioni

I feriti sarebbero un trentenne residente a Pomigliano d’Arco e un diciassettenne di Casalnuovo. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento di entrambi in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. Le loro condizioni sono descritte come serie. L’automobilista che ha speronato il mezzo a due ruote sarebbe poi scappato facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini della Polizia Locale: accertamenti su arma e telefoni

Sul luogo dello schianto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Casalnuovo, diretti dal capitano Giuseppe Iorio. Oltre a gestire la viabilità e consentire le operazioni di soccorso, i militari della polizia municipale hanno avviato i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un distributore di carburante situato in zona che avrebbe filmato tutta la dinamica.

Secondo le prime informazioni, nell’area dell’incidente sarebbero stati rinvenuti una pistola e quattro telefoni cellulari. Sono in corso verifiche sulla provenienza degli oggetti e sull’eventuale collegamento con altri episodi criminosi: non è escluso che i due rapinatori feriti avessero messo a segno altre rapine prima dell’incidente. Via Filichito era già stata teatro di una diversa rapina contro un automobilista, conclusa con uno schianto e successivi arresti nel 2018. Il precedente è distinto dall’episodio attuale, sul quale proseguono gli accertamenti.