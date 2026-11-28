Un raggiro architettato con la tecnica del cosiddetto “finto Carabiniere”, una vittima di 84 anni e un intervento tempestivo che ha consentito di individuare i presunti responsabili mentre si stavano allontanando. È il bilancio dell’intervento condotto la notte scorsa dai Carabinieri nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud, dove due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato e un terzo è stato denunciato in stato di libertà, tutti ritenuti coinvolti, a vario titolo, in una truffa aggravata in concorso consumata il giorno precedente in provincia di Teramo.

Blitz dei carabinieri al casello di Caserta Sud: arrestati un 41enne napoletano e un 20enne

Le attività di identificazione e arresto sono state condotte dai militari della Stazione Carabinieri di San Prisco, unitamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise.

Nel corso dei controlli, i militari hanno fermato un’autovettura Citroën C3 presa a noleggio, a bordo della quale viaggiavano due uomini: un 41enne residente in provincia di Napoli e un 20enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora. Gli accertamenti immediatamente eseguiti hanno consentito di rinvenire 700 euro in contanti, occultati negli indumenti intimi del più giovane, oltre a un contenitore in plastica utilizzato per riporre monili in oro.

Gli approfondimenti svolti nell’immediatezza avrebbero permesso di ricondurre i due uomini a una truffa consumata nella mattinata del 27 novembre a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, ai danni di una donna di 84 anni, raggirata attraverso il collaudato sistema del “finto Carabiniere”.

Perquisizione a casa di un 19enne

Contestualmente i Carabinieri hanno esteso gli accertamenti a un terzo soggetto, un 19enne residente in provincia di Caserta, nei cui confronti è stata eseguita una perquisizione domiciliare. L’attività ha consentito di rinvenire telefoni cellulari che, secondo l’ipotesi investigativa, documenterebbero un suo ruolo attivo nell’organizzazione del raggiro e nel monitoraggio degli spostamenti dei complici.

Al termine delle formalità di rito, il 41enne residente in provincia di Napoli e il 20enne tunisino senza fissa dimora sono stati arrestati in flagranza per truffa aggravata in concorso, mentre il 19enne residente in provincia di Caserta è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato. I due arrestati sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Caserta, dove sono rimasti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.