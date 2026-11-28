I Carabinieri della Stazione di Palma Campania hanno arrestato ieri sera un 16enne per tentato omicidio ai danni di un ragazzo di 18 anni. I fatti risalgono al primo pomeriggio, intorno alle 14.30, quando il personale di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, a Palma Campania, ha chiesto al 112 l’intervento dei militari per una lite in corso.

Palma Campania, tentato omicidio ai danni di un 18enne: arrestato 16enne

Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno ricostruito i fatti. Un ospite 18enne aveva litigato con un connazionale di 15 anni. A quel punto è intervenuto il 16enne che ha colpito il 18enne con più fendenti. Rinvenuto e sequestrato il coltello a serramanico utilizzato per l’aggressione e una felpa indossata dalla vittima, sulla quale erano visibili i fori della lama e le tracce ematiche.

I medici hanno refertato cinque ferite da taglio, tra torace e coscia destra. Una di queste ha provocato una lesione penetrante con un lieve pneumotorace. Il giovane resta ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Terminate le indagini i Carabinieri hanno arrestato il 16enne che è stato trasferito nel Centro di Prima Accoglienza per minorenni di Napoli Colli Aminei.