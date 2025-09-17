Napoli, momenti di tensione al pronto soccorso: denunciato l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk

Attimi di forte tensione questo pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli, dove i Carabinieri di Napoli Centro sono dovuti intervenire per bloccare un giovane in evidente stato di agitazione. Il protagonista dell’episodio è Artem Tkachuk, 25 anni, attore noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva Mare Fuori.

Napoli, momenti di tensione al pronto soccorso: fermato l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato trasportato in ospedale dal 118 per motivi ancora in corso di accertamento. Una volta all’interno del pronto soccorso, Tkachuk avrebbe dato in escandescenze: prima avrebbe spintonato personale sanitario e addetti alla vigilanza, poi avrebbe danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del reparto.

In seguito avrebbe tentato di fuggire, ma è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause dell’episodio e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Il 25enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.