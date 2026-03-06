Napoli, al via NAFAFE’: il festival internazionale dei cortometraggi torna dal 9 al 12 marzo

Parte lunedì 9 marzo a Napoli la seconda edizione di NAFAFE’ – Napoli Film and Audiovisual Festival, rassegna internazionale dedicata ai cortometraggi emergenti e indipendenti. L’evento si terrà fino al 12 marzo al Cinema America Hall, con l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti del cinema.

Diretto da Raffaele Riccio e organizzato da Camella Srls con Connessioni Aps, Run Film e Radio Giornale Italia come media partner, il festival avrà come tema centrale le emozioni. In concorso dieci cortometraggi selezionati tra oltre mille opere provenienti da tutto il mondo.

Gli studenti protagonisti del festival

Il premio principale sarà assegnato da una giuria composta da studenti di sei scuole superiori napoletane: Labriola, Liceo Artistico di Napoli, Rossini, Augusto Righi, Pansini e Vittorio Emanuele II. I ragazzi saranno protagonisti delle giornate di proiezioni e incontri.

Previsti anche il premio della giuria tecnica, composta da giornalisti ed esperti del settore, e il riconoscimento al miglior cortometraggio straniero.

I premi e le opere in concorso

Le opere vincitrici riceveranno una ceramica artistica realizzata dalla cooperativa sociale Nesis, che opera nell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, valorizzando la creatività dei giovani detenuti.

Tra i cortometraggi selezionati figurano:

Oltre il buio di Francesca Esposito, Buddy di Ernesto Caso, Fedeli alla linea di Salvatore Martusciello, Filofobia di Nicola De Rosa, Orme di Agostino Devastato, Stasera non tornerò di Ivano Iglio, Indietro è un posto che non esiste di Chiara De Angelis, Il murales del campione di Massimiliano Pacifico, Il giardino dei segreti di Giovanni Giuffrè e Nonostante tutto di Simone Guarany.

Ospiti e incontri della prima giornata

La giornata inaugurale di lunedì 9 marzo (ingresso libero dalle 9 alle 13, conduzione della giornalista Ivana Marcellino) vedrà la partecipazione del deputato Francesco Emilio Borrelli, che risponderà alle domande degli studenti.

Previsti anche i saluti dell’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Napoli Chiara Marciani e l’intervento di Simona Capone, fidanzata di Santo Romano, il giovane calciatore ucciso nel 2024 a San Sebastiano al Vesuvio mentre tentava di sedare una lite. Con lei si parlerà di lotta alla violenza e impegno civile tra i giovani.

Sempre lunedì tornerà anche Biagio Manna, vincitore della scorsa edizione e attore noto per È stata la mano di Dio e la serie Mare Fuori, che riproporrà il suo corto “Vincenza Birillo”.

Tra gli altri ospiti annunciati figurano l’attore e autore Raffaele Milite, il produttore e attore Armando Ciotola e il pianista e cantante Maurizio Epoca.