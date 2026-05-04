Marcianise, folle fuga contromano per sfuggire ai carabinieri: arrestato 37enne con droga

Inseguimento per le strade del centro, resistenza ai carabinieri e droga addosso: è questo il bilancio dell’operazione condotta nella serata di ieri, 3 maggio, dai militari della sezione radiomobile della Compagnia di Marcianise, culminata con l’arresto di un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Non si ferma all’alt: scatta l’inseguimento

L’uomo, in sella a un motociclo Honda SH150 con targa polacca, non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri, dando il via a un inseguimento durato diversi minuti. Durante la fuga, il 37enne ha percorso contromano varie strade del centro cittadino, mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Lo schianto e il tentativo di fuga

La corsa si è conclusa in via Santa Caterina, dove il fuggitivo ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare contro un’auto in sosta senza però cadere. Nonostante l’impatto, ha tentato nuovamente di scappare accelerando, ma è stato prontamente bloccato dai militari. Nella fase dell’arresto, l’uomo avrebbe opposto una violenta resistenza, causando lievi ferite alla mano destra e alla gamba sinistra di uno dei carabinieri intervenuti. A seguito della perquisizione personale e veicolare, il 37enne è stato trovato in possesso di circa 22 grammi di hashish e 515 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il materiale è stato immediatamente sequestrato.

Guida senza patente e domiciliari

Oltre all’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, all’uomo è stata contestata anche una sanzione amministrativa per guida con patente ritirata, con conseguente fermo del motociclo. Al termine delle formalità di rito, il 37enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.