Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Nella notte tra domenica e lunedì un paziente ha dato in escandescenza all’interno del pronto soccorso, arrivando a colpire una dottoressa e a minacciare un’infermiera.

Aversa, medico e infermiera aggredite al pronto soccorso del Moscati

Ad avere la peggio è stata la dirigente medica Ilaria Guida, che ha riportato contusioni allo zigomo e alla coscia. I sanitari le hanno diagnosticato una prognosi di sette giorni. Si tratta del terzo caso di aggressione registrato dall’inizio dell’anno nel presidio ospedaliero aversano, punto di riferimento per le emergenze tra le province di Napoli e Caserta.

Secondo quanto ricostruito e riportato da Il Mattino, l’uomo – un 51enne originario di Casal di Principe – era stato trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza del 118 per febbre e difficoltà respiratorie. Una volta entrato nel reparto avrebbe però iniziato a protestare contro il personale sanitario, pretendendo che gli venisse tolta la flebo perché deciso a lasciare la struttura.

A raccontare l’accaduto è stata la stessa dottoressa Guida. «Ero insieme a un’infermiera quando il paziente ha iniziato a urlare e a rivolgersi in modo aggressivo contro di noi», ha spiegato il medico. Nel tentativo di riportare la calma, alcuni sanitari sono intervenuti e hanno accompagnato l’uomo nel corridoio. Nonostante la presenza dei vigilanti e di altri operatori, il 51enne avrebbe reagito con violenza, colpendo la dottoressa con un pugno e un calcio prima di darsi alla fuga.

Sicurezza negli ospedali: “Presenza della Polizia non è continua”

L’episodio riaccende i riflettori sulla questione della sicurezza nel pronto soccorso del Moscati, da tempo tra i più affollati della Campania. La struttura registra ogni anno migliaia di accessi e, per volume di attività, è seconda nella regione soltanto all’ospedale Cardarelli di Napoli. Proprio per questo motivo il personale sanitario chiede da tempo un presidio costante delle forze dell’ordine. «La presenza della polizia non è continua – spiegano alcuni operatori – e spesso è limitata alle ore diurne. Durante la notte il pronto soccorso rimane frequentemente senza un controllo diretto».

Nonostante l’aggressione subita, la dottoressa Guida ha scelto di rientrare subito in servizio. «Non volevo nemmeno fermarmi per la prognosi – ha raccontato – ma il problema non riguarda solo le ferite. C’è anche l’impatto psicologico di episodi del genere. È difficile comprendere perché si arrivi ad aggredire chi sta cercando di aiutare».

Durante la scena, una parente di una paziente presente in reparto avrebbe assistito all’episodio visibilmente scossa. «Ci guardava mentre continuavamo a lavorare e si è messa a piangere», ha riferito il medico. Il giorno successivo all’accaduto la dirigente sanitaria si è presentata presso la caserma dei carabinieri di Aversa per formalizzare la denuncia, invitando anche i colleghi a non lasciare impuniti episodi simili.

I precedenti

Non è la prima volta che il pronto soccorso del Moscati finisce al centro delle cronache per aggressioni al personale. Alla fine del 2025 un’infermiera era stata schiaffeggiata dalla figlia di una paziente esasperata dai tempi di attesa, riportando cinque giorni di prognosi. Nel 2024, invece, una dottoressa era stata colpita da una paziente che le aveva lanciato contro un computer.

Una lunga scia di episodi che conferma come il pronto soccorso di Aversa continui a essere un punto particolarmente delicato del sistema sanitario regionale, dove medici e infermieri devono affrontare non solo le emergenze cliniche ma anche un clima di crescente tensione.