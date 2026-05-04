Una domenica che doveva scorrere all’insegna della tranquillità si è trasformata in pochi istanti in una scena di tensione nel cuore di Aversa. Poco prima delle 13 di ieri, in piazza Vittorio Emanuele III, si è verificata una rissa tra cittadini stranieri che ha attirato l’attenzione di decine di presenti.

Aversa, rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele III: identificazioni in corso

Secondo una prima ricostruzione, cinque o sei persone, tutte extracomunitarie, si sarebbero affrontate per motivi ancora da chiarire. La zuffa è avvenuta sotto gli occhi attoniti di numerosi passanti e avventori seduti ai tavolini in piazza, in uno degli orari più frequentati della giornata.

Alla vista delle volanti del Commissariato di Aversa, intervenute tempestivamente sul posto, i partecipanti alla rissa si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità dei soggetti coinvolti. Utili all’attività investigativa potrebbero rivelarsi le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

L’episodio riaccende i riflettori su una situazione che i residenti denunciano da tempo. Già a metà aprile, circa 500 cittadini avevano sottoscritto un esposto segnalando un clima di paura nella piazza, con episodi di degrado segnalati a tutte le ore del giorno. Un allarme che aveva portato, lo scorso 23 aprile, a un blitz della Polizia di Stato proprio nell’area di piazza Vittorio Emanuele III: oltre 300 le persone identificate, un arresto eseguito, due cittadini risultati irregolari e un’attività commerciale chiusa nell’ambito dei controlli intensificati.